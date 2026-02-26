Elena Santarelli, la dedica alla baby sitter dei suoi figli: “Legate per sempre”

Elena Santarelli ha voluto ringraziare pubblicamente la baby sitter dei suoi figli Giacomo (2009) e Greta Lucia (2016), avuti con il marito Bernardo Corradi. La showgirl, 44 anni, ha pubblicato sui social un divertente video in cui ballano insieme, scrivendo: "Io e te da otto anni legate per sempre. Love you Marissa". "Saremo io e te, per sempre", ha aggiunto Elena Santarelli nella didascalia del post. E ha concluso con parole ironiche: "My baby sitter is better than yours (La mia baby sitter è meglio della tua ndr)".

Legata a Bernardo Corradi dal 2006, in passato Elena Santarelli aveva rivelato a Verissimo di aver desiderato altri figli, ma di essere stata frenata dai problemi di salute che ha avuto il figlio Giacomo, guarito da un tumore al cervello.



"Se non ci fosse stato quell'incidente di percorso avremmo voluto entrambi una famiglia più numerosa, ma ho troppa paura, non ce la faccio. Ho avuto troppe verità sbattute in faccia, non solo le mie, ma anche quelle di altri bambini e conosco troppi pericoli. Quando frequenti un ospedale pediatrico se ne vedono veramente tante. Ho paura, non me la sento, non ho il coraggio di fare un altro figlio, ma mi sarebbe piaciuto tanto", aveva detto la showgirl, che di recente ha vissuto un altro momento complicato legato alla mamma.



"Mia mamma ha avuto un infarto, papà l'ha prontamente portata in ospedale a Latina, dove si è fatta qualche giorno di terapia intensiva e ora l'hanno spostata in cardiologia. Forza nonna Patty", ha spiegato sui social.

