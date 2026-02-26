Roberto e Agnese di Uomini e Donne

Si sono appena giurati amore eterno a Uomini e Donne e sono pronti a raccontarci il loro nuovo inizio insieme. Sabato 28 febbraio a Verissimo: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo.

Nata a Modena, Agnese De Pasquale ha 42 anni e vive a Milano. Ha due figli, Emma e Andrea, e lavora in una scuola dell'infanzia. Ha partecipato per la prima volta al programma Uomini e Donne nel 2008 vestendo i panni di corteggiatrice, per poi ritornare nel 2025.

Durante la sua recente esperienza nel dating show, ha conquistato il cuore del cavaliere Roberto Priolo, originario del Trentino e papà di due figli. Un paio di mesi dopo l'uscita insieme dal programma, la coppia torna nello studio di Uomini e Donne dove Roberto fa la proposta di matrimonio ad Agnese.