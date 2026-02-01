Carlo Conti ricorda con commozione la mamma: "Mi ha tirato su da sola"

Carlo Conti si è commosso a Verissimo ricordando sua mamma Lolette. "Non ho mai detto la parola 'babbo'. Il mio babbo è morto quando avevo 18 mesi, avrei potuto chiamare 'babbo' mia mamma, che mi ha tirato su da sola", racconta il conduttore, 64 anni.

"Mi sono chiesto, a volte, se oggi sarei quello che sono se fosse accaduto il contrario: se avessi perso la mamma e mi sarebbe rimasto il papà. Non lo so. So che molto del merito va a mia mamma", aggiunge Carlo Conti senza trattenere l'emozione.



Alla domanda se sua mamma fosse fiera della sua carriera in tv, il conduttore risponde: "Lei 'bravo' non me l'ha mai detto, ma sono sicuro che sia contenta". Carlo Conti condivide un ricordo della mamma: "Faceva mille lavori, ma non c'è mai stato un giorno che, al ritorno da scuola, non ci fosse la tavola apparecchiata perché quello era il momento in cui chiacchieravamo insieme".