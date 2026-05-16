Diego Armando Maradona Junior parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con Nunzia Pennino, con cui ha avuto due figli.

"La separazione è stata una cosa brutta, che non mi aspettavo perché per me il matrimonio è sacro. Quando mi sono sposato, ero consapevole che il matrimonio non fosse tutto rosa e fiori, che fosse complicato. Quello che mi ha fatto più male è stata la sofferenza dei miei figli. Dopo aver vissuto quello che ho vissuto, non avrei mai voluto non dare loro una famiglia", afferma Diego Armando Maradona Junior, la cui storia è stata segnata dall'assenza e poi dalla riconciliazione con il padre Diego Armando Maradona.



Diego Armando Maradona Junior ammette di aver sfiorato pensieri brutti durante la separazione dall'ex moglie: "Mi ha salvato la mia famiglia e un mio amico che una sera venne a parlarmi. Senza la sua presenza non so cosa sarebbe successo quella sera. Però ce l'ho fatta".



Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato alla separazione, Diego Armando Maradona Junior afferma: "Sono stato zitto due anni per rispetto, ma non accetto che si dicano bugie. Oggi la mia ex moglie è in un'altra relazione e sono felice se lei è felice, ma non ci sto che si racconti che quella relazione è nata alla fine del nostro matrimonio. Parlo con cognizione di causa perché all'inizio non l'ho accettato e ho voluto delle prove".



Oggi il cuore di Diego Armando Maradona Junior è tornato a battere per un'altra persona: "Sono stato per tanto tempo da solo, adesso sto conoscendo una ragazza. C'è una frequentazione. Sto bene, c'è qualcuno che mi apprezza al di là di tutto quello che si dice in giro".