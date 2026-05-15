È il figlio di una leggenda del calcio e oggi combatte per avere giustizia per il suo papà: sabato 16 maggio a Verissimo la storia di Diego Armando Maradona Junior . Diego Armando Maradona Junior è nato a Napoli il 20 settembre 1986 dalla relazione tra Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona, che però non ha riconosciuto subito il figlio. Nel 1993 è stato un Tribunale ad accertare la paternità, ma Diego Armando Maradona Junior ha dovuto aspettare il 2003 per incontrare per la prima volta il padre, una leggenda immortale nel mondo del calcio. Il riconoscimento ufficiale da parte di Maradona è avvenuto nel 2007. Nel 2016 padre e figlio sono scesi insieme in campo in una partita di beneficenza organizzata all'Olimpico di Roma

Oltre a Diego Junior, Diego Armando Maradona ha avuto anche i figli Dalma Nerea (1987) e Gianinna Dinorah (1989) - nate dal matrimonio con Claudia Villafañe, terminato nel 2004 -, Jana (1996) - nata dalla relazione con Valeria Sabalain - e Diego Fernando (2013), avuto dalla relazione con Veronica Ojeda.



Diego Armando Maradona Junior ha seguito le orme paterne nel calcio. Nel 1997 è entrato a far parte del settore giovanile del Napoli. Nel 2005 con il Cervia ha preso parte al reality sportivo Campioni, il sogno, diventando così noto al pubblico.

Dopo aver militato in diverse squadre, nel luglio 2021 è tornato a Napoli, stavolta in qualità di allenatore del Napoli United, club di Eccellenza. Nel 2023 è diventato il nuovo allenatore del Pompei, sempre squadra di Eccellenza. Nel 2025 è diventato il nuovo tecnico del Portici, altra squadra dell'Eccellenza campana. Contemporaneamente alla carriera calcistica, Diego Armando Maradona Junior ha giocato anche in diverse squadre italiane di beach soccer, sport per cui ha ricevuto la convocazione in nazionale. Diego Armando Maradona Junior è stato sposato con Nunzia Pennino, con cui ha avuto i figli Diego Matias (2018) e India Nicole (2019).