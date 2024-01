Diego Armando Maradona Junior: "Papà si sarebbe potuto salvare"

Il figlio del grande Diego Armando Maradona parla a Verissimo della scomparsa del papà: "Per me è come se l'avessero ammazzato: lo hanno lasciato al suo destino, invece di salvarlo"

Diego Armando Maradona Junior parla a Verissimo della scomparsa del papà: il grande Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca.

In seguito alla morte di Diego Armando Maradona è stata aperta un'indagine con otto persone rinviate a giudizio.

"Non credo sia stato giusto vederlo morire così. Noi figli abbiamo fiducia nella giustizia, ma per me è come se lo avessero ammazzato. Secondo me alcune persone lo hanno lasciato al suo destino quando si poteva fare qualcosa. Ho un'idea su chi possa essere stato, ma non è compito mio dirlo", afferma Diego Armando Maradona Junior, nato nel 1986 dalla relazione con Cristiana Sinagra e riconosciuto da Maradona solo nel 2007 dopo una lunga battaglia legale.

"Papà poteva essere salvato. Io ho fatto una promessa a mio padre quando è andato via: fino all'ultimo giorno della mia vita lotterò per la giustizia", aggiunge Diego Armando Maradona Junior, che ha quattro fratelli da parte del padre: Dalma Nerea (1987) e Gianinna Dinorah (1989) - nate dal matrimonio con Claudia Villafañe, terminato nel 2004 -, Jana (1996), nata dalla relazione con Valeria Sabalaín e Diego Fernando (2013), nato dalla relazione con Verónica Ojeda.