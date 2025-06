Michelle Obama e la scelta della figlia di rinunciare al cognome: “Cerca di costruire la sua strada”

Michelle Obama ha commentato la decisione della figlia di comparire solo come Malia Ann: "Le mie figlie non vogliono che la gente pensi che tutto venga loro regalato"

Solo Malia Ann. La primogenita di Barack e Michelle Obama ha deciso di comparire così nei titoli di coda nel cortometraggio da lei scritto e diretto "The Heart". Mamma Michelle ha spiegato e commentato così questa scelta al podcast Sibling Revelry: "Le nostre figlie Malia e Sasha hanno 26 e 23 anni. Sono giovani donne adulte, ma hanno sicuramente attraversato un periodo nell’adolescenza in cui si sono volute distanziare e lo stanno ancora facendo. È molto importante per i miei figli sentire di essersi guadagnati ciò che ottengono nel mondo, e non vogliono che la gente pensi che non lavorino sodo o che tutto venga loro semplicemente regalato".

Per quanto riguarda, nello specifico, la scelta di Malia di non comparire con il cognome Obama nel suo lavoro nel mondo cinematografico, l'ex first lady ha detto: "Ha tolto il cognome, e noi le abbiamo detto: ‘Capiranno comunque che sei tu, Malia’, ma abbiamo rispettato il fatto che stesse cercando la sua strada". Malia e Sasha Obama si sono ritrovate all'età di 10 e di 7 anni i riflettori puntati addosso nel momento in cui il loro papà Barack è stato eletto 44esimo presidente degli Stati Uniti. A proposito di quel periodo, Michelle, 61 anni, oggi ha raccontato: "Le nostre figlie non volevano essere piccole principesse alla Casa Bianca. Volevano spingersi oltre i limiti, avere più libertà".