Coppie 10 giugno 2026

Il volto femminile de La ruota della fortuna condivide sui social alcuni momenti della sua vacanza a Capri con il compagno: "Love the energy"

Vacanze d'amore per Samira Lui. La showgirl, volto femminile de La ruota della fortuna, ha condiviso sui social alcuni momenti del suo soggiorno a Capri con il compagno Luigi Punzo e alcuni amici. "Love the energy", ha scritto Samira Lui, 28 anni, nella didascalia del post.

Insieme dal 2018 dopo il primo incontro a Formentera, la showgirl aveva parlato dell'amore per il compagno ospite a Verissimo nel 2025. "Per ora nessuna crisi", aveva detto Samira Lui. Alla domanda se Luigi sia diventato più geloso di lei visto il grande successo del programma che la vede protagonista, aveva risposto: "Secondo me lui è geloso a prescindere, ma non lo dà a vedere. Mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata".