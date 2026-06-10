Vacanze d'amore per Samira Lui. La showgirl, volto femminile de La ruota della fortuna, ha condiviso sui social alcuni momenti del suo soggiorno a Capri con il compagno Luigi Punzo e alcuni amici. "Love the energy", ha scritto Samira Lui, 28 anni, nella didascalia del post.
Insieme dal 2018 dopo il primo incontro a Formentera, la showgirl aveva parlato dell'amore per il compagno ospite a Verissimo nel 2025. "Per ora nessuna crisi", aveva detto Samira Lui. Alla domanda se Luigi sia diventato più geloso di lei visto il grande successo del programma che la vede protagonista, aveva risposto: "Secondo me lui è geloso a prescindere, ma non lo dà a vedere. Mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata".
Tornata a Verissimo nel 2026, Samira Lui aveva smentito il matrimonio con il compagno, di cui si era vociferato: "È una fake news. Non ci sono state proposte. Credo che prima o poi arriverà anche quel momento perché credo che lui sia la persona giusta con cui costruire una famiglia".