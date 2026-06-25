Giulia Salemi, la dedica al figlio Kian: "Alle tre di notte in aeroporto per tornare da lui"

Giulia Salemi mamma sempre più innamorata del suo Kian. L'influencer, 33 anni, ha pubblicato sui social una foto con il figlio, scattata al ritorno a casa dopo un impegno di lavoro. "Sono andata a Marsiglia per un evento di lavoro e stanotte alle 3 sono scappata in aeroporto per prendere l'aereo delle 5 e correre a casa dalla mia polpetta bellissima", spiega Giulia Salemi, diventata mamma di Kian a gennaio 2025 . "Sono distrutta, ma quando sto con lui passa tutto per me. Mi incanto", aggiunge l'influencer.

Giulia Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli erano stati ospiti a Verissimo pochi mesi dopo l'arrivo di Kian. In quell'occasione, non avevano escluso di allargare ancora la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli, 35 anni, già papà di Leonardo, di nove anni, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero. Riguardo alla paternità, l'ex inquilino del Grande Fratello Vip aveva detto: "Adesso sono sicuramente un papà più maturo. Quando sono diventato papà di Leonardo avevo 26 anni. Anche se sono sempre stato un papà responsabile, ero più piccolo. Con Kian so come comportarmi e cosa mi aspetta man mano che cresce".