Francesca Cavallin, la foto con i figli Leonardo e Jacopo

Francesca Cavallin ha compiuto 50 anni e ha festeggiato con i figli Leonardo e Jacopo, di 19 e 11 anni. L'attrice ha pubblicato una serie di scatti sui social, tra cui una foto con i due figli, scrivendo: "Così sono iniziati i miei 50 anni. Non potevano che iniziare con voi. Sono 50 e sono stati bellissimi, tutti, anche quelli duri. E so che questo è un rilancio".

Nata il 23 giugno del 1976 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, Francesca Cavallin aveva ripercorso la sua storia a Verissimo nel 2022. In quell'occasione, l'attrice aveva parlato della sua lotta contro i disturbi alimentari: "Ho passato un periodo in cui non mangiavo, ero dimagrita molto, pesavo il cibo con le mani. Non ero così grave da ricovero, ma ho avuto problemi fisici importanti, non ho avuto il ciclo per nove mesi, i capelli si erano diradati. Poi è arrivata la bulimia, che è ancora più infida perché non la vedi. La bulimia ti dà l'illusione del potere sul cibo e sul tuo corpo, è una malattia difficile da estirpare dalla testa".

Diventata mamma nel 2007 di Leonardo e nel 2015 di Jacopo, nati dal matrimonio con l'ex marito Stefano Remigi, Francesca Cavallin aveva parlato anche della sua vita da mamma single: "Credo che la cosa più difficile sia dare continuità del valore della famiglia e dell'amore nonostante tutto, facendo capire loro che ci sono altri modi di essere famiglia, che l'amore può prendere fisionomie diverse. Quello che voglio trasmettere loro è che io prima di tutto sono un essere umano. Sono la loro mamma ed è un onore per me, ma sono un essere umano".