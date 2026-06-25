Chiara Bacci, la foto con TrigNO: “Chi non ama si perde”

Sembra proseguire a gonfie vele la storia d'amore tra TrigNO e Chiara Bacci. La ballerina, 23 anni, ha pubblicato una serie di scatti sui social, tra cui alcune foto con il cantante, 24 anni. "Chi non ama si perde", è la didascalia del post.
Chiara Bacci e Pietro Bagnadentro (questo il vero nome di TrigNO) si sono conosciuti nel 2024 nella scuola di Amici. Ospite a Verissimo nel 2025, dopo l'esperienza nel talent show, la ballerina aveva parlato della storia d'amore con il cantante: "Mi ha dato moltissimo amore, mi ha sempre fatta sentire giusta. Quando mi sentivo pesante, noiosa per le mie insicurezze che prendevano il sopravvento, lui mi ha sempre elevata e guardata con degli occhi con cui non mi vedo mai".
Tornati poi a Verissimo insieme, dopo la vittoria di TrigNO nella categoria canto di Amici, la coppia aveva parlato del futuro fuori dalla scuola: "Le cose negative sono uscite lì, ci siamo fatti vedere per quello che eravamo. Fuori abbiamo tante cose da scoprire, ma in positivo, per solidificare il nostro rapporto".