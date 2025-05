Chiara Bacci, la storia d'amore con TrigNo: "Mi ha sempre fatta sentire giusta"

La ballerina parla della sua storia d'amore con il cantante, conosciuto ad Amici: "Mi ha sempre elevata e guardata con degli occhi con cui non mi vedo mai"

Chiara Bacci parla a Verissimo della sua storia d'amore con TrigNo, conosciuto nella scuola di Amici. "Mi ha dato moltissimo amore, mi ha sempre fatta sentire giusta", dice la ballerina, 22 anni, che durante il percorso nella scuola ha avuto diversi momenti di difficoltà.

Sempre accanto a lei, pronto a sostenerla, il cantante Pietro Bagnadentro (questo il vero nome di TrigNo): "Quando mi sentivo pesante, noiosa per le mie insicurezze che prendevano il sopravvento, lui mi ha sempre elevata e guardata con degli occhi con cui non mi vedo mai".

Per quanto riguarda il futuro insieme: "Dobbiamo scoprire la vita fuori. La situazione in cui ci siamo vissuti non è la realtà. Ci sono tante cose da scoprire, ma ho buone aspettative".