Sonia Bruganelli: “Molti scrivono messaggi d’affetto quando soffriamo e ci giudicano quando siamo felici”

"Sapete quale è il paradosso? Che molti di voi amano scrivere messaggi di affetto quando vedete che c'è qualcosa che non va, che qualcuno sta soffrendo. Quando poi ci vedete felici ed uniti, giudicate figli, famiglie, rapporti… quanta tristezza e quanti irrisolti nelle vostre vite", scrive Sonia Bruganelli, che chiude il messaggio con queste parole: "Io e Silvia siamo felici… alcuni di voi, non lo so. Ovviamente i nostri amici ci amano sempre".

Silvia è nata il 23 dicembre 2002 con una cardiopatia congenita diagnosticata all'ottavo mese di gravidanza, che ha reso necessario un intervento chirurgico subito dopo la nascita. All'operazione è seguita un'ipossia cerebrale che ha provocato danni neurologici permanenti.

Ospite a Verissimo, Sonia Bruganelli aveva parlato della malattia: "Io non mi sentivo una mamma emotivamente all'altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo. Paolo in quel periodo mi ha dato una forza enorme, ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno, mi diceva sempre: Guarda Sonia che gli occhi di nostra figlia sono degli occhi vivi, lei c'è". La produttrice tv, che con il conduttore ha avuto anche i figli Davide (2004) e Adele (2007), aveva poi aggiunto: "Ora Silvia è grande, è una ragazza felice, vive la sua vita. Ora quando mi dice mamma ti amo è meraviglioso".

Silvia Bonolis figlia è stata ricoverata lo scorso 10 maggio, nel giorno della Festa della Mamma, ed è rimasta in ospedale per circa due mesi prima di essere dimessa a inizio giugno. Nei giorni successivi alle dimissioni, Sonia Bruganelli, 52 anni, aveva parlato per la prima volta dell'intervento subito dalla figlia: "Silvia ha avuto un intervento importante, ma non un trapianto di cuore".

In quell'occasione, Sonia Bruganelli aveva lanciato un appello: "Donate gli organi. Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, in attesa di un polmone. Ci sono dei bambini che sono in ospedale da 10 o 11 mesi". E aveva aggiunto: "Poter salvare la vita di un bambino, di una bambina, di una donna, di un ragazzo è un gesto di civiltà. Secondo me è l'unica cosa che può dare senso a una morte magari prematura che in realtà un senso non ce l'ha, non dovrebbe mai avercelo".