Francesco Gabbani dopo il malore: "Ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti, ma non ce la facevo"

"Eccomi qua, sono vivo": Francesco Gabbani si mostra in un video sui social, dopo aver interrotto il concerto a Letojanni (Messina) a causa di un malore. Il cantante, 43 anni, spiega cos'è successo: "Purtroppo, come avete visto, ieri sera durante il concerto ho avuto un malore. Una cosa che non mi era mai successa in questo modo e che non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Ho dovuto interrompere il concerto. Sono molto dispiaciuto, ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti, ma non ce la facevo proprio".