Francesco Gabbani dopo il malore: "Ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti, ma non ce la facevo"

"Eccomi qua, sono vivo": Francesco Gabbani si mostra in un video sui social, dopo aver interrotto il concerto a Letojanni (Messina) a causa di un malore. Il cantante, 43 anni, spiega cos'è successo: "Purtroppo, come avete visto, ieri sera durante il concerto ho avuto un malore. Una cosa che non mi era mai successa in questo modo e che non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Ho dovuto interrompere il concerto. Sono molto dispiaciuto, ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti, ma non ce la facevo proprio".
Francesco Gabbani esprime tutto il suo dispiacere per l'accaduto: "Ho dovuto fermarmi a un certo punto. Sono stato subito soccorso con prontezza da una squadra medica meravigliosa". Per quanto riguarda le cause del malore, il cantautore dice: "Probabilmente è stata una somma di caldo e di stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni". Francesco Gabbani però rassicura i fan e si dice pronto a tornare sul palco: "Fortunatamente oggi sto bene, mi sono ripreso. Non vedo l'ora di salire sul palco, ce la metterò tutta".