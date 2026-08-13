Le Vip che difendono le loro rughe

Margot Sikabonyi è stata l'ultima, in ordine di tempo, a mostrare con fierezza le sue rughe. "Mi stavo guardando allo specchio stamattina perché ho ricevuto un sacco di critiche dopo un video su Instagram in cui mi sono avvicinata molto e si sono viste tutte le rughe. Tantissime donne mi hanno attaccata con una ferocia allucinante, deridendomi. Queste rughe parlano del fatto che ho tre figli, che ho divorziato, che ho perso mio padre quando ero molto piccola. Queste rughe parlano delle nottate in bianco con mio figlio di 10 mesi", ha spiegato l'attrice, 43 anni.



Di recente anche Licia Colò ha condiviso un messaggio di accettazione: "Leggo dei commenti che mi lasciano senza parole, anche degli attacchi gratuiti. Ho ricevuto insulti a gogò: 'Sei vecchia', 'Ti fai dare i soldi dallo Stato', oppure 'Sei messa malissimo', 'Ma vai in pensione'. In che società viviamo se viene utilizzata l'età anagrafica come un'offesa? Ho 64 anni e sono felice di apparire acqua e sapone. Non me ne importa, io sono un insieme di tante cose, non sono una persona che deve apparire per forza di un'età che non ha".



In passato, Heather Parisi ha mostrato sui social le sue rughe: "Il tempo ha evidenziato ancora di più i tratti spigolosi del mio viso, li ha arricchiti di qualche segno, ma mi ha anche insegnato ad amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo e ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita". Micaela Ramazzotti ha detto in un'intervista: "Sono contro il botox e tutto ciò che devasta l’espressione del volto. A me non interessa il giudizio della perfezione, non ho paura della ruga".



Nello star system, Salma Hayek si è mostrata senza filtri sui social e con ironia ha scritto: "Io che mi sveglio e conto quanti capelli bianchi e rughe hanno rovinato la festa stamattina". Drew Barrymore ha lanciato uno dei messaggi più potenti degli ultimi anni. L'attrice, 51 anni, ha pubblicato un video senza trucco davanti allo specchio, facendo zoom sui segni del tempo: "Invecchiare è un privilegio che non darò mai per scontato. Invecchiare è un privilegio. Non è qualcosa di cui avere paura".

Nel video sopra, le donne del mondo dello spettacolo in Italia e nello star system che difendono le loro rughe.