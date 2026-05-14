Una voce che incanta e un’anima sensibile, sempre alla ricerca di una nuova versione di sé: sabato 16 maggio a Verissimo Arisa.

Nata a Genova il 20 agosto 1982 ma cresciuta in provincia di Potenza, Arisa è il nome d'arte di Rosalba Pippa. Questo pseudonimo è un acronimo formato dalle iniziali dei nomi dei componenti della sua famiglia.

Dopo varie esperienze lavorative e studi al liceo pedagogico, Arisa si affaccia alla scena musicale vincendo nel 2008 il concorso SanremoLab e, l’anno seguente, il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Sincerità.

Nel corso della sua carriera Arisa torna a Sanremo più volte, sia nei panni di concorrente che nei panni di co-conduttrice. Quest'anno ha partecipato alla kermesse con il brano Magica favola, che la ha fatto ottenere il quarto posto nella classifica finale.

La canzone sanremese e il recente singolo Rugiada fanno parte dell'ultimo album in studio di Arisa Foto mosse, uscito ad aprile.