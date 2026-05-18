Gli highlights di Verissimo del 16 maggio

Dal difficile racconto di Concita De Gregorio alla ricerca di giustizia di Diego Armando Maradona Junior: sono alcuni dei momenti salienti della puntata di Verissimo di sabato 16 maggio.

Arisa ha parlato a Verissimo dell'amore e ha rivelato di essere single: "Le mie amiche mi hanno consigliato le app di incontri, ci ho provato, ho cominciato delle conversazioni, però poi non ce la faccio".

Diego Armando Maradona Junior ha parlato del processo sulla morte del padre Maradona e della separazione dall'ex moglie Nunzia Pennino: "Non accetto che si dicano bugie. Oggi la mia ex moglie è in un'altra relazione e sono felice se lei è felice, ma non ci sto che si racconti che quella relazione è nata alla fine del nostro matrimonio".



Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 16 maggio.