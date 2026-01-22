Achille Costacurta si prende una pausa dai social: “Entro in un ritiro in India”

Uno scatto di Achille Costacurta durante il suo viaggio tra Australia e India (Instagram Achille Costacurta, foto scattata a Sydney)

Achille Costacurta si prende una pausa dai social. Prima di lasciare Instagram, il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari annuncia in una storia: "Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India". E spiega le regole del ritiro spirituale: "No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare, solo verdure".

In queste settimane, Achille Costacurta, 21 anni, sta affrontando un viaggio tra Australia e India. Ospite a Verissimo settimana scorsa, Martina Colombari non aveva nascosto la sua preoccupazione per l'assenza prolungata del figlio: "Sono preoccupata, ma serve tutto nella vita, sono contenta che Achille sia lì, ma lo aspetto a casa".

Martina Colombari a Verissimo: "Non sono una madre coraggio"

L'attrice aveva parlato a Verissimo anche delle difficoltà vissute dal figlio in passato: "Sono stati periodi difficili, molto difficili. Non sono una madre coraggio, ho fatto quello che ogni madre avrebbe fatto, ho cercato di esserci, di tenerlo per mano". Martina Colombari aveva aggiunto: "Con Achille ho sempre fatto il carabiniere, che può essere utile fino a un certo punto perché non puoi essere il controllore di tuo figlio. Il fatto che la diagnosi di ADHD sia arrivata tardi non ha aiutato la vita di mio figlio".