Achille Costacurta si prende una pausa dai social: “Entro in un ritiro in India”

Achille Costacurta si prende una pausa dai social. Prima di lasciare Instagram, il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari annuncia in una storia: "Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India". E spiega le regole del ritiro spirituale: "No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare, solo verdure".
In queste settimane, Achille Costacurta, 21 anni, sta affrontando un viaggio tra Australia e India. Ospite a Verissimo settimana scorsa, Martina Colombari non aveva nascosto la sua preoccupazione per l'assenza prolungata del figlio: "Sono preoccupata, ma serve tutto nella vita, sono contenta che Achille sia lì, ma lo aspetto a casa".
L'attrice aveva parlato a Verissimo anche delle difficoltà vissute dal figlio in passato: "Sono stati periodi difficili, molto difficili. Non sono una madre coraggio, ho fatto quello che ogni madre avrebbe fatto, ho cercato di esserci, di tenerlo per mano". Martina Colombari aveva aggiunto: "Con Achille ho sempre fatto il carabiniere, che può essere utile fino a un certo punto perché non puoi essere il controllore di tuo figlio. Il fatto che la diagnosi di ADHD sia arrivata tardi non ha aiutato la vita di mio figlio".
Nonostante la giovane età, la storia di Achille Costacurta è segnata da diversi momenti bui, legati all'abuso di droga, ma anche dalla luce della rinascita, di cui aveva parlato a Verissimo. "Ho iniziato fumando le canne e sono andato avanti fino ai 19 anni", aveva raccontato il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, che ha subito, nel suo percorso, sette Tso, arrivando a tentare il suicidio all'interno di un istituto penale minorile. "Non ce la facevo più a stare lì. Ho preso sette boccette di metadone e sono entrato in coma", aveva spiegato.
La rinascita di Achille Costacurta è iniziata proprio dopo un viaggio: "In Colombia avevo abusato di sostanze, quando sono tornato sono andato in una clinica in Svizzera". In Svizzera, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha iniziato a vedere la luce, dopo la diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività). "Lì mi hanno spiegato che volevo curare i miei traumi con la droga e mi hanno aiutato a trovare una soluzione, sono stati gli unici. Oggi prendo un farmaco per l'ADHD. Non ho più fatto uso di sostanze", aveva detto a Verissimo.