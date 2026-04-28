Antonella Clerici, 62 anni, pubblica su Instagram un tenero video per augurare buon compleanno al compagno Vittorio Garrone, che festeggia 60 anni.
La conduttrice condivide sui social un video speciale che raccoglie alcuni dei momenti più significativi vissuti insieme al compagno. Un collage di scatti che raccontano la vita quotidiana della coppia, viaggi e avventure vissute insieme. Ad accompagnare questi ricordi sono le note della canzone di Ivano Fossati Il bacio sulla bocca e la dedica per Vittorio Garrone: "Auguri amore mio per i tuoi splendidi 60 anni. Dieci sono anche nostri. Pieni di vita, di gioia, di condivisione con i nostri figli e i nostri amici. Noi, sempre io e te all'infinito e oltre".
Antonella Clerici e Vittorio Garrone si conoscono nel 2016, quando entrambi sono già genitori. La conduttrice, infatti, è mamma di Maelle, nata nel 2009 dalla relazione con l'ex compagno Eddy Martens; mentre Vittorio Garrone è padre di tre figli: Agnese, Beatrice e Luca, nati da una precedente relazione.
Antonella e Vittorio creano nel tempo una grande famiglia allargata. Ospite a Verissimo, Antonella Clerici aveva confidato che la figlia Maelle è molto legata a Vittorio Garrone. Sempre in quell'occasione, la conduttrice aveva rivelato che quello che prova per il compagno è un amore completo: "Sono sicura che non ci lasceremo mai".