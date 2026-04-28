La conduttrice condivide sui social un video speciale che raccoglie alcuni dei momenti più significativi vissuti insieme al compagno. Un collage di scatti che raccontano la vita quotidiana della coppia, viaggi e avventure vissute insieme. Ad accompagnare questi ricordi sono le note della canzone di Ivano Fossati Il bacio sulla bocca e la dedica per Vittorio Garrone: " Auguri amore mio per i tuoi splendidi 60 anni. Dieci sono anche nostri. Pieni di vita, di gioia, di condivisione con i nostri figli e i nostri amici. Noi, sempre io e te all'infinito e oltre".

La storia d'amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si conoscono nel 2016, quando entrambi sono già genitori. La conduttrice, infatti, è mamma di Maelle, nata nel 2009 dalla relazione con l'ex compagno Eddy Martens; mentre Vittorio Garrone è padre di tre figli: Agnese, Beatrice e Luca, nati da una precedente relazione.

Antonella e Vittorio creano nel tempo una grande famiglia allargata. Ospite a Verissimo, Antonella Clerici aveva confidato che la figlia Maelle è molto legata a Vittorio Garrone. Sempre in quell'occasione, la conduttrice aveva rivelato che quello che prova per il compagno è un amore completo: "Sono sicura che non ci lasceremo mai".