Marco Bocci, l'intervista in 100 secondi

"Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte": Marco Bocci ha parlato a Verissimo della storia d'amore con Laura Chiatti, a cui è legato dal 2013 e con cui ha avuto i figli Enea (2015) e Pablo (2016).



"Io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato. Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa", ha aggiunto l'attore, 47 anni.



Per quanto riguarda i loro due figli, Marco Bocci dice: "Essere padre e marito è complicatissimo, perché non c'è un modo, una maniera, ma c'è un vivere, un'intuizione. Quindi si possono commettere tanti errori, ma è chiaro che io con loro mi diverto tantissimo: ad esempio, non lavoro quando ci sono le partite dei miei figli".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Marco Bocci a Verissimo.