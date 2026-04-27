Valentina Persia, la dedica al fratello per il compleanno: "50 anni d’amore puro"

Valentina Persia dedica un messaggio pieno d'affetto a suo fratello Vincenzo con cui ha un legame speciale. "50 anni d’amore puro. Auguri fratello del mio cuore. Auguri Cencio", scrive la comica, 54 anni, condividendo alcuni momenti insieme al fratello, che ha sindrome di Down. In sottofondo l e parole che Vincenzo aveva pronunciato in un videomessaggio a Verissimo .

In quell'occasione la comica non aveva trattenuto l'emozione: "Quel cromosoma in più è realmente qualcosa in più, ma di bello. Non toglie, ma dà tanto". Valentina Persia aveva voluto dare un messaggio a chi si trova ad accogliere in famiglia un bambino con sindrome di Down, come è successo a sua mamma: "All'inizio lei ha avuto come un rifiuto. Quando l'ha visto ha detto: 'Portatelo via, portatelo via, portatelo via'. Oggi lei stessa dice: 'Io non lo volevo, invece è la persona più importante della mia vita'. Dico a tutte quelle mamme: 'Lo scoramento che avete all'inizio, lo posso capire. C'è, lo posso capire. Ma riempiteli di emozioni, investiteli di cose belle, di stimoli, stimolateli perché vi faranno scoprire un mondo fantastico'. Ce ne fossero di persone come mio fratello Vincenzo".