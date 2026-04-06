Mercedesz Henger racconta il parto: “Non mi aspettavo che le contrazioni facessero così male”

"Non voglio spaventare nessuna che sta per partorire, però io ero molto positiva, pensavo: 'Vabbè, queste storie horror non succederanno mai a me'": Mercedesz Henger risponde alle curiosità dei follower e sui social racconta il parto della prima figlia Aurora, nata con parto naturale dopo 19 ore di travaglio.



"Non mi aspettavo che le contrazioni facessero così tanto male. Sapevo che il momento finale delle spinte sarebbe stato il più doloroso della mia vita. Ma non mi aspettavo che le contrazioni, quelle durate 19 ore, fossero così tanto dolorose", spiega Mercedesz Henger, che specifica che ogni parto è diverso e di parlare solo della sua esperienza personale.



L'influencer, 34 anni, dà anche un consiglio a chi è prossima al parto: "Scegliete con cura dove partorirete. Guardate bene lo staff, come si prendono cura dei loro pazienti. Io non so come avrei fatto senza i dottori e le ostetriche che si sono presi cura di me in tutto e per tutto prima, durante e dopo il parto". In un altro video sui social insieme al compagno Alessio Salata, Mercedesz Henger ripete: "Prima del parto non potevo immaginare il livello di dolore che un corpo umano può sopportare". E racconta di allattare Aurora esclusivamente al seno.