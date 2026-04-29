Paola Caruso, la foto con il figlio Michele dopo il Grande Fratello Vip: “Il risveglio più bello del mondo”

Paola Caruso torna sui social dopo l'eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, 41 anni, condivide uno scatto insieme al figlio Michele, di sette anni. "Dopo 42 giorni il risveglio più bello del mondo", scrive Paola Caruso, che ringrazia tutti i fan per il sostegno durante la sua permanenza nel reality: "Grazie a tutte le persone che mi amano e mi hanno amato sempre e sostenuto in questo mese e mezzo. Vi porto nel cuore".

"Adesso penso a tutte le cose belle che ho nella mia vita: un figlio e un compagno meraviglioso. Nulla può competere con questo valore inestimabile", conclude Paola Caruso, che ha ricevuto una sorpresa proprio da parte di Michele poco prima di uscire dalla Casa.

Ospite a Verissimo lo scorso marzo, la showgirl aveva parlato del suo nuovo compagno Fabio: "Nella mia vita è entrata una nuova persona che non ha paura di amarmi. È una persona affidabile, solida. Una persona intelligente che mi ha fatto superare tutte le mie paure. Ho visto in lui un animo buono, non voglio illudermi, ma spero di aver trovato una persona per bene".



A Verissimo, la showgirl aveva anche condiviso le sue emozioni per l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: "Ho la pelle d'oca. Voglio dimostrare alle persone chi sono davvero e far vedere la vera Paola. Ho il pensiero di Michele, mi mancherà da morire. È l'amore della mia vita. Però mi sono attrezzata perché mi porterò una sua foto da mettere sul comodino. E lui mi guarderà in tv".

Nel video sotto, l'ultima intervista di Paola Caruso a Verissimo