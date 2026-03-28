Mercedesz Henger si commuove a Verissimo parlando della storia d'amore con Alessio Salata, a cui è legata da circa tre anni e con cui ha accolto la figlia Aurora. "Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto durante la gravidanza e il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando. Lui non si rende conto di quanto ho desiderato arrivare a questo momento della mia vita", dice l'influencer.



Per quanto riguarda la differenza d'età con il compagno, 24 anni, Mercedesz Henger, 34 anni, dice: "Alessio è molto più maturo degli anni che ha. All'inizio anche io avevo i miei dubbi e gliene parlavo. Dicevo: 'Sei troppo giovane, io voglio una famiglia'. E lui mi rispondeva: 'Anch'io desidero una famiglia'. A dispetto del fatto che provavo ad allontanarlo, lui è rimasto finché ci ho creduto. Mi ha dimostrato che, non solo avevamo lo stesso desiderio, ma anche che potevamo realizzarlo insieme".