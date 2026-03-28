Mercedesz Henger: "Dopo la brutta esperienza del parto, sto vivendo il periodo più bello della mia vita"

Mercedesz Henger presenta a Verissimo la figlia Aurora, di un mese, e condivide le emozioni dopo essere diventata mamma. "È un'emozione indescrivibile, il periodo più bello della mia vita dopo l'esperienza più brutta", dice l'influencer, 34 anni, riferendosi al parto: "Ho fatto 19 ore di travaglio. Però posso dire che ne è valsa la pena".



Sempre al suo fianco durante il parto il compagno Alessio Salata, 24 anni: "È stato incredibilmente paziente. Nonostante si sia preso qualche insulto durante il travaglio, è stato davvero comprensivo. Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto durante la gravidanza e il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando".





In futuro, l'influencer e il compagno desiderano allargare la famiglia: "Dopo il parto, ho detto: 'Mai più, è la prima e l'ultima', ma già dopo un mese ci sto ripensando. Vorremmo un maschietto, ma con calma, una piccola pausa ci vuole". Di Eva Henger come nonna, Mercedesz dice: "È una nonna dolce e paziente. Mi piace tanto vederla con Aurora".

