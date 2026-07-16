Dopo l'improvvisa scomparsa di Alessandro Medici, sui social arriva il ricordo di Filippo Bisciglia. "Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi (sei sempre stato presente)", scrive il conduttore, 49 anni, pubblicando uno scatto con l'ex protagonista del reality, morto all'età di 53 anni.
Alessandro Medici ha partecipato a Temptation Island nel 2020 insieme all'allora compagna Sofia Calesso. La coppia era uscita insieme dal programma, per poi lasciarsi nel 2025, dopo la perdita del bambino che aspettavano. "Vivrai sempre dentro di me", ha scritto Sofia sui social, dopo la scomparsa dell'ex compagno. Alessandro Medici lascia i figli, avuti da una precedente relazione, e tre nipoti.