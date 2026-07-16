Dopo l'improvvisa scomparsa di Alessandro Medici, sui social arriva il ricordo di Filippo Bisciglia. "Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi (sei sempre stato presente)", scrive il conduttore, 49 anni, pubblicando uno scatto con l'ex protagonista del reality, morto all'età di 53 anni.