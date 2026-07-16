Beatrice Valli dedica in lacrime un video al figlio Alessandro: “Crescere significa avere il coraggio di partire”

"Ti voglio bene, tre parole che mi dici spesso. Eppure questa mattina alle 3:00 in macchina, tra il sonno e l'emozione, sono arrivate dritte al cuore, hanno rassicurato te, ma hanno rassicurato anche me, perché avevo bisogno di sentirmele dire": inizia così il toccante video che Beatrice Valli dedica al suo primo figlio Alessandro, 14 anni, nato quando l'influencer aveva 17 anni.



Beatrice Valli si commuove spesso nel pronunciare le parole al figlio, in partenza con la sua squadra di calcio. "Mi hanno sempre detto che più i figli crescono, più li perdi. Io non ci credo e lo sai, te lo dico sempre. Ogni volta che parti non ti perdo, ti ritrovo in una versione nuova di te", aggiunge l'influencer, 31 anni, mamma anche di Bianca (2017), Azzurra (2020) e Matilda Luce (2023), avute con il marito Marco Fantini, a cui è legata dal 2014.



"Qualche giorno fa ho ascoltato una frase che mi ha fatto piangere: 'Rifai il letto al cuore e sistema il soggiorno del respiro'. Vorrei dedicarla a te, perché è quello che, insieme, abbiamo imparato a fare", afferma Beatrice Valli. E nella didascalia del post aggiunge: "Crescere significa imparare ad ascoltarsi, scegliere la propria strada e avere il coraggio di partire, sapendo sempre dove tornare".



Ospite a Verissimo, Beatrice Valli aveva parlato del momento delicato vissuto durante l'ultima gravidanza di Matilda Luce e di come ad aiutarla sia stato proprio suo figlio maggiore Alessandro. "Sono stata a letto tre mesi, non stavo bene. In quel periodo mio figlio mi ha detto: 'Sei sempre chiusa nella stanza, non stai bene'. Lì ho deciso di chiedere aiuto", aveva spiegato l'influencer.