Giorgia Palmas, la figlia Sofia compie 18 anni: "Sei ancora la mia bambina"

Giorgia Palmas festeggia anche su Instagram i 18 anni della sua prima figlia, Sofia, con una dedica piena d'amore materno. "Con quel sorriso, quel carattere e quegli occhi dolci non potevi che nascere nel cuore dell’estate, baciata dal sole e cullata dal vento della Sardegna - scrive la showgirl, 44 anni, a corredo di alcune foto ricordo in bianco e nero insieme alla figlia, diventata maggiorenne il 15 luglio - Nel vortice del tempo che vola via sei ancora la mia bambina ma sei anche già la donna che diventerai, non sarà sempre tutto facile ma io sarò sempre allo stesso posto, al tuo fianco".

"È bello essere la tua mamma e lo è stato dal primo giorno - continua Giorgia Palmas nei teneri auguri di compleanno per Sofia - Sii sempre te stessa con quel sorriso che contagia, la tua dolcezza disarmante e quell’ironia che nessuno si aspetta. 18 anni sono la conquista di una fetta di vita e di libertà, fai valere ogni singolo giorno. Il tuo cuore ti consiglierà e la testa ti guiderà. Acchiappa i sogni e prova a renderli reali, ama, progetta, viaggia, impara, ridi, circondati delle persone che ti vogliono bene e che hanno il cuore puro come il tuo e vivi con la consapevolezza che sarai eternamente amata".