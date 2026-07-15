Serata di grande festa per la famiglia reale di Spagna, che ha esultato per la vittoria della propria nazionale contro la Francia nella semifinale dei Mondiali di calcio 2026.



Il re Filippo VI e la regina Letizia, insieme alla principessa Leonor e all'Infanta Sofia, hanno indossato le maglie delle Furie Rosse per supportare la squadra rappresentativa che sta dando spettacolo nel torneo sviluppato tra Stati Uniti, Messico e Canada e che ora si appresta a vivere l'ultimo atto contro la vincente tra Inghilterra e Argentina.