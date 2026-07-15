Serata di grande festa per la famiglia reale di Spagna, che ha esultato per la vittoria della propria nazionale contro la Francia nella semifinale dei Mondiali di calcio 2026.
Il re Filippo VI e la regina Letizia, insieme alla principessa Leonor e all'Infanta Sofia, hanno indossato le maglie delle Furie Rosse per supportare la squadra rappresentativa che sta dando spettacolo nel torneo sviluppato tra Stati Uniti, Messico e Canada e che ora si appresta a vivere l'ultimo atto contro la vincente tra Inghilterra e Argentina.
Come mostrato sui social, i Reali hanno seguito la partita dal divano tra esultanze, momenti di apprensione e scambi di opinioni, per poi lasciarsi andare alla gioia arrivata al fischio finale del match, quando la Spagna ha ufficialmente staccato il pass per la finalissima del Mondiale dopo aver superato la Francia grazie alle reti di Oyarzabal e Pedro Porro.