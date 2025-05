Sofia di Spagna si è diplomata

L'Infanta Sofia, secondogenita del Re di Spagna Filippo VI e della Regia Letizia, ha completato i suoi studi presso l'UWC Atlantic College in Galles, conseguendo il diploma di maturità internazionale. In occasione della cerimonia di consegna dei diplomi che si è tenuta nello storico Castello di San Donato, sede del college britannico, la giovane è stata affiancata dai genitori, che l'hanno accompagnata in questo momento importante.

La Casa Reale spagnola ha condiviso alcuni immagini dell'evento, che mostrano l'Infanta Sofia sorridente nel momento della consegna del diploma, circondata dall'affetto del Re e della Regina.

Due anni fa, la stessa scuola aveva visto diplomarsi anche la sorella maggiore di Sofia, la Principessa Leonor, assente alla cerimonia di quest'anno. La primogenita del Re Filippo e dalla Regina Letizia non ha potuto partecipare all'importante traguardo della sorella perché non ha ancora completato il suo viaggio come guardiamarina a bordo della Juan Sebastián Elcano.