La principessa Leonor di Spagna entra nell’Accademia Navale: le foto e i video

È ufficialmente iniziato il secondo anno all'Accademia militare per la principessa Leonor di Spagna. Dopo il primo anno a Saragozza, la primogenita di Filippo VI e della regina Letizia frequenterà l'Accademia Navale di Marín (Pontevedra) per il suo anno di guardiamarina. La Casa Reale spagnola ha pubblicato foto e video in divisa della principessa delle Asturie, 19 anni.

Dopo il diploma allo United World College of the Atlantic in Galles, nel 2023 Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz - questo il nome completo della principessa - è entrata all'Accademia militare di Saragozza dell'esercito spagnolo, dove ha trascorso il primo anno di addestramento miliare. Il secondo anno sarà appunto a Pontevedra, all'Accademia Navale di Marín, mentre l'ultimo anno a Murcia, all'Accademia Aeronautica Generale. La principessa, erede al trono, ha scelto infatti di ricalcare le orme di suo padre Filippo VI, che ha frequentato la stessa Accademia militare.

La Spagna prevede la legge semi-salica che permette alle femmine di ascendere al trono se non ci sono eredi maschi. Filippo VI e Letizia Ortiz hanno avuto due figlie femmine: Leonor (2005) e Sofia (2007). Dopo l'abdicazione di Juan Carlos I nel 2014 e l'ascesa al trono di Filippo VI, la primogenita del re è diventata ufficialmente l'erede al trono. Leonor è una delle cinque principesse europee destinate a diventare regine, insieme a Ingrid Alexandra di Norvegia, Vittoria di Svezia, Elisabetta del Belgio e Caterina Amalia dei Paesi Bassi.

Inoltre quando Leonor ascenderà al trono, sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi del regno di Isabella II (1833-1868), e la seconda regina regnante in assoluto nell'intera storia della monarchia spagnola.

Nel video sotto, le principesse che diventeranno regine.