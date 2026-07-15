BigMama si è laureata in Urbanistica: “A tutte le vittime del cancro”

BigMama si è laureata in Urbanistica e nelle dediche della tesi di laurea ha parlato del suo percorso di cure dal tumore. "A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio. A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora", ha scritto la cantante, 26 anni.

"Alla mia Irpinia, alla mia famiglia. Ora chiamami dottoressa", ha aggiunto BigMama nella didascalia del post, condividendo alcuni momenti dopo la proclamazione al Politecnico di Milano con una tesi dal titolo Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall'Irpinia.



Cresciuta a San Michele di Serino, in provincia di Avellino, Marianna Mammone, questo il vero nome di BigMama, si è trasferita a Milano nel 2018 per studiare Urbanistica al Politecnico di Milano. Nel 2020 la cantante ha ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin. A Verissimo aveva parlato della malattia: "Ero da poco arrivata a Milano, iniziavo a sentirmi bene, iniziavo anche i primi passi nella musica. Poi ho fatto delle visite e ho scoperto di avere un cancro. Ho fatto 12 cicli di chemioterapia. Non è stato facile. Non ho avuto paura di morire neanche per mezzo secondo: dovevo guarire per fare musica e questo mi ha aiutato tantissimo".