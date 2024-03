BigMama, la lotta contro il tumore: "Non ho avuto paura di morire, dovevo guarire per la musica"

BigMama ripercorre a Verissimo la sua lotta contro il tumore. La cantante nel 2020 ha ricevuto una diagnosi severa: il linfoma di Hodgkin.

"Ero da poco arrivata a Milano, iniziavo a sentirmi bene, iniziavo anche i primi passi nella musica. Poi ho fatto delle visite e ho scoperto di avere un cancro", racconta la cantante. BigMama è tornata quindi in provincia di Avellino dai suoi genitori: "Loro mi sono stati molto vicini. Mi fa stare malissimo solo pensare alla sofferenza che devono aver provato".

BigMama è guarita dopo un lungo percorso di terapia: "Ho fatto 12 cicli di chemioterapia. Non è stato facile". Nella mente della cantante non c'era un'alternativa alla guarigione: "Non ho avuto paura di morire neanche per mezzo secondo: dovevo guarire per fare musica e questo mi ha aiutato tantissimo".

Oggi BigMama sta bene: "Faccio i miei controlli, ma finora sono andati sempre bene per fortuna".