Laura Chiatti compie 44 anni e sui social arriva la dedica del marito Marco Bocci. "La tua Aura e la mia Laura. Buon compleanno amore mio", scrive l'attore, 47 anni, riferendosi al film L'Aura di cui è regista e che vede Laura Chiatti protagonista. "Grazie mio eterno amore", è il commento dell'attrice.

Marco Bocci e Laura Chiatti sono legati dal 2014. Si sono sposati il 5 luglio dello stesso anno a Perugia, nella Basilica di San Pietro. La coppia ha due figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto al mondo nel 2016.



Ospite a Verissimo, l'attore aveva parlato della lunga storia d'amore con la moglie: "Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".