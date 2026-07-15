Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Coppie15 luglio 2026

Marco Bocci, la dedica a Laura Chiatti: “Buon compleanno amore mio”

L'attore pubblica uno scatto della moglie che compie 44 anni
Condividi:

Laura Chiatti compie 44 anni e sui social arriva la dedica del marito Marco Bocci. "La tua Aura e la mia Laura. Buon compleanno amore mio", scrive l'attore, 47 anni, riferendosi al film L'Aura di cui è regista e che vede Laura Chiatti protagonista. "Grazie mio eterno amore", è il commento dell'attrice.

Marco Bocci e Laura Chiatti sono legati dal 2014. Si sono sposati il 5 luglio dello stesso anno a Perugia, nella Basilica di San Pietro. La coppia ha due figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto al mondo nel 2016.

Ospite a Verissimo, l'attore aveva parlato della lunga storia d'amore con la moglie: "Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".

Leggi anche

Guarda anche