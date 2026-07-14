Dopo l'importante annuncio di Benedetta Rossi e Marco Gentili, si è riaccesa in Italia l'attenzione sul tema delle adozioni. Un percorso difficile, attraverso cui alcuni personaggi famosi sono diventati genitori non senza difficoltà, mentre altri custodiscono nel cuore questo desiderio.

Già mamma di Mattia, Manuela Arcuri aveva accarezzato il desiderio dell'adozione durante il suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, terminato nel 2025. Dalila Di Lazzaro avrebbe voluto adottare un bambino dopo la tragica perdita del figlio Christian.

Prima di diventare mamma di Demetrio grazie a un lungo percorso di fecondazione, Caterina Murino aveva pensato di intraprendere la strada dell'adozione: "In Francia eravamo 80 coppie all'appuntamento e ci hanno fatto vedere un video di un'ora e mezza in cui bambini adottati continuavano a dire che loro avrebbero cercato i loro genitori biologici per tutta la vita. Ho pianto per un'ora e mezza. Ho capito di non essere così forte e ho abbandonato quel progetto con tanto dolore".

Elettra Lamborghini ha spesso voluto sensibilizzare sul tema delle adozioni. "Sento una forte vocazione per l'adozione. Ci ho riflettuto molto e per me sarebbe uguale avere un figlio mio o adottare un bambino nato in una situazione sfortunata", aveva raccontato a Verissimo.



Vladimir Luxuria aveva condiviso a Verissimo il suo desiderio di adottare Enock: "Io non ho mai pensato o desiderato avere figli perché sono sempre stata troppo presa dalla mia vita e dalla mia carriera. Ma se le leggi me lo avessero consentito io non ci avrei pensato un attimo a portare Enock via con me dal Mozambico. Non si tratta di essere gay, etero o trans, ma si tratta di avere un cuore o non averlo".