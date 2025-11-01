Caterina Murino: "Per diventare mamma ho affrontato otto anni di punture di ormoni"

Caterina Murino parla a Verissimo del difficile percorso per diventare mamma. "È stato complicato, ho perso due bambini. Per otto anni ho affrontato un percorso di punture di ormoni", afferma l'attrice, 48 anni, diventata mamma lo scorso agosto di Demetrio Tancredi.

Nel suo lungo percorso, l'attrice si è rivolta a ben 15 ginecologi fino a conoscere il suo medico attuale che l'ha aiutata a realizzare il suo sogno: "Quando l'ho conosciuto, finalmente mi sono sentita trattata con umanità". Per quanto riguarda la gravidanza, Caterina Murino racconta: "Ho avuto una gravidanza perfetta nonostante la mia età".

L'attrice aveva pensato all'adozione, ma non si è sentita di intraprendere il percorso: "In Francia eravamo 80 coppie all'appuntamento e ci hanno fatto vedere un video di un'ora e mezza in cui bambini adottati continuavano a dire che loro avrebbero cercato i loro genitori biologici per tutta la vita. Ho pianto per un'ora e mezza. Ho capito di non essere così forte e ho abbandonato quel progetto con tanto dolore".



Infine Caterina Murino ha voluto dedicare un messaggio ad altre donne che come lei sognano da tempo di diventare mamme: "Anche se non ci riuscite non ha importanza. Essere donne è anche altro. Io ho avuto il dono di un miracolo immenso, ma avevo un po' accantonato questa idea. Si può essere madri in tantissime forme. Non siete meno donne, siete delle donne straordinarie".

