Eda Ece: "In futuro vorrei diventare ancora mamma"

Eda Ece parla a Verissimo della sua storia d'amore con il cestista Buğrahan Tuncer, che ha sposato nel 2023 e con cui nel 2024 ha avuto la figlia Mina İpek.



"Mio marito è uno sportivo, gioca a basket. Io invece non amo molto lo sport, sono più un'artista. Siamo amici oltre che compagni e ci divertiamo tanto insieme. Abbiamo gli stessi valori e ci ha uniti molto il desiderio di avere una famiglia. Abbiamo realizzato il nostro sogno: oggi abbiamo una bambina meravigliosa", afferma l'attrice turca, 35 anni, che interpreta Yildiz in Forbidden Fruit.



Per quanto riguarda la gravidanza, Eda Ece racconta: "Dopo il matrimonio, siamo partiti per la luna di miele. Siamo stati in viaggio due mesi. Quando siamo tornati, ho avvertito i primi sintomi e ho scoperto di essere incinta. I primi mesi sono stati complicati, poi mi sono sentita bene, dopo però l'energia è calata di nuovo. Gli ultimi mesi faticavo a respirare perché la testa di Mina era appoggiata sui miei polmoni. A un certo punto sono dovuta andare d'urgenza in ospedale perché non c'era più liquido amniotico. Ho dovuto partorire con un mese di anticipo".

In futuro l'attrice vorrebbe diventare ancora mamma: "Mina ha 18 mesi. Sono tornata a lavorare da poco perché per il primo anno mi sono presa una pausa per dedicarmi totalmente a lei. Adesso voglio lavorare ancora un po' perché mi è mancato il lavoro, però in futuro ci piacerebbe avere un secondo figlio".