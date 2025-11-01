Karina Cascella parla a Verissimo del desiderio di diventare di nuovo mamma. E rivela di aver avuto due aborti spontanei negli scorsi anni. "Conosco bene l'importanza delle sorelle ed è anche per questo che credevo che fosse importante per mia figlia Ginevra avere un fratello o una sorella", dice Karina Cascella, riferendosi alla sua difficile storia personale.



Diventata mamma di Ginevra nel 2010, nata dalla relazione con Salvatore Angelucci, Karina Cascella è legata da nove anni a Max Colombo. "Con Max desideravo un secondo figlio e ci abbiamo provato. Ci siamo anche riusciti perché la prima gravidanza l'ho avuta nel 2019, ma ho perso il bambino. La seconda a febbraio del 2020, ma tra maggio e giugno ho scoperto che non c'era più il battito e di averlo perso di nuovo", racconta l'ex protagonista di Uomini e Donne.



Karina Cascella ammette di aver attraversato un periodo difficile dopo gli aborti: "Mi sentivo inadeguata, inadatta, come se il mio corpo non facesse ciò per cui è nato. Mi sembrava assurdo non riuscire ad avere un altro figlio. Sono entrata in un tunnel. È stato un momento brutto in cui Max mi è stato molto vicino". Oggi Karina Cascella, 45 anni, ha ritrovato la serenità, ma non ha abbandonato il sogno di diventare ancora mamma: "Spero ancora che qualcosa possa succedere. Mi reputo comunque una persona fortunata, ma se dovesse arrivare un secondo figlio sarei felicissima".