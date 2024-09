Dalila Di Lazzaro: "Dopo la morte di mio figlio avrei voluto adottare ma me l'hanno negato"

L'attrice ricorda a Verissimo il figlio scomparso all'età di 22 anni in un incidente stradale: "Dopo la morte di Christian, volevo adottare un bambino, ma non me l'hanno permesso"

Dalila Di Lazzaro ricorda a Verissimo il figlio Christian scomparso all'età di 22 anni in un incidente stradale: "Era uno spettacolo di ragazzo. Quando è morto, è venuta a mancare la mia vita".

Nonostante siano passati 33 anni dalla scomparsa del figlio, non c'è giorno che Dalila Di Lazzaro, 71 anni, non pensi a lui: "Tutti i giorni mi manda un segnale e io tutti i giorni gli sorrido. È una grande mancanza".

Diventata mamma di Christian a soli 15 anni, l'attrice rivela che dopo la morte del figlio avrebbe voluto diventare ancora mamma: "Avrei voluto adottare un bambino, ma non me l'hanno permesso. Non potevo sostituire il suo amore, ma potevo dare amore, ma non me l'hanno permesso".