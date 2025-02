Manuela Arcuri e il desiderio di diventare di nuovo mamma: "Non ho abbandonato il sogno di adottare un bambino"

Manuela Arcuri parla a Verissimo della maternità: "Quando diventi mamma c'è una trasformazione totale. Prima sei tu il centro del tuo universo e poi c'è tuo figlio. Cambiano le priorità, le preoccupazioni, ma è una cosa meravigliosa, bellissima. Per me diventare mamma è stata la cosa più bella della mia vita". Mamma di Mattia, nato nel 2014 dalla storia d'amore con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri in passato non aveva nascosto il desiderio di avere un altro figlio. L'attrice aveva rivelato infatti che le sarebbe piaciuto adottare un bambino. A proposito di quel desiderio oggi, Manuela Arcuri, 48 anni, dice: "Ci abbiamo pensato molto, è un po' complicato perché c'è tanta burocrazia, c'è molta attesa. Ma non abbiamo abbandonato l'idea completamente. Ci stiamo ancora informando".