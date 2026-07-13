Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno annunciato sui social di aver adottato due bambine. Ma, a parte la celebre food blogger e il marito, sono diversi i personaggi famosi che per amore di un figlio hanno scelto di affrontare la complessa strada dell'adozione.



Luca Trapanese ha ripercorso a Verissimo il percorso per diventare papà di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato, da single, nel 2018.

Max Laudadio ha raccontato a Verissimo l'incredibile storia di suo figlio Stanley, accolto quando l'inviato di Striscia la Notizia era già papà di Bianca - avuta con la moglie Loredana - e Ina, accolta in famiglia all'età di 18 anni.

Dopo essere diventato, nel 2024, papà di Fortuna, Ermal Meta ha accolto le figlie adottive Klodjana e Lumturije, di 19 anni.

Nel 2002, Maria De Filippi ha preso in affido Gabriele, che allora aveva 10 anni, per poi adottarlo nel 2004. È stata la stessa conduttrice a dare a Luciana Littizzetto la forza di intraprendere il percorso dell'affido, con cui la comica è diventata mamma di Jordan e Vanessa.



Anche nello star system, c'è chi ha scelto l'adozione. Madonna ha adottato in Malawi quattro dei suoi sei figli: David Banda, Mercy James e le gemelline Stella e Estere. Sandra Bullock aveva iniziato il percorso d'adozione insieme al marito Jesse James, per poi concluderlo come madre single, dopo la separazione. Nel 2010 è arrivato Louis. Nel 2015 ha adottato Laila.



Nel video sopra, i Vip che hanno scelto l'adozione