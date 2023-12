La cantante non esclude in futuro di intraprendere il percorso di adozione per diventare mamma: "Per me sarebbe uguale avere un figlio mio o adottare un bambino nato in una situazione sfortunata"

Elettra Lamborghini parla a Verissimo del percorso di adozione, che non esclude di intraprendere in futuro per avere un figlio.

"Sento una forte vocazione per l'adozione. Ci ho riflettuto molto e per me sarebbe uguale avere un figlio mio o adottare un bambino nato in una situazione sfortunata", afferma la cantante, che si è avvicinata all'adozione nel tentativo, non andato a buon fine, di aiutare una bambina ucraina.

"Non so se adotterò o meno, mi sto informando e mi piacerebbe l'adozione", aggiunge Elettra Lamborghini pensando, in futuro, alla maternità.

Un percorso, quello dell'adozione, in cui avrebbe l'appoggio suo marito Nick van de Wall: "Non è una decisione facile, ma Nick ama me e mi appoggerebbe".