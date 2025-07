Nicolò Zaniolo, la dedica al figlio Tommaso per il compleanno

Il calciatore condivide sui social alcuni teneri scatti in occasione del compleanno del figlio: "Il tempo vola siamo già a quattro"

Instagram @nicolozaniolo

Nicolò Zaniolo, 26 anni, ha condiviso nelle sue stories su Instagram alcuni teneri scatti del figlio Tommaso per celebrare il suo quarto compleanno. Il calciatore ha dedicato anche delle dolci parole al suo primogenito: "Tanti auguri mio piccolo principe! Il tempo vola siamo già a 4! Sei la mia vita".

Anche Sara Scaperrotta, mamma di Tommaso e compagna di Zaniolo, ha condiviso un video con alcuni dolci momenti vissuti insieme al figlio, accompagnati da una emozionante dedica: "Auguri al mio uragano di felicità! Oggi compi 4 anni amore mio e io non so spiegarti quanto ti amo. Sei la mia confusione preferita, il mio sorriso quotidiano, la mia stanchezza più bella. Ti amo più di tutto oggi e per sempre".

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta presto sposi

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori di Tommaso nel 2021, la loro relazione, iniziata qualche anno prima, si è interrotta durante la gravidanza della compagna. Dopo la nascita del figlio la coppia ha deciso di darsi una seconda occasione.

A marzo del 2025, il calciatore ha fatto alla compagna la proposta di matrimonio. Sara Scaperrotta ha poi mostrato sul suo profilo Instagram l'anello di fidanzamento e alcuni scatti insieme a Nicolò Zaniolo, con la didascalia: "Ora e per sempre".