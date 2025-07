Venus Williams è ufficialmente fidanzata con Andrea Preti. A confermarlo è la stessa tennista, 45 anni, in un'intervista dopo la vittoria nel singolo nel torneo WTA 500 di Washington. "Il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiata a continuare a giocare”, ha detto Venus Williams riguardo all'attore, 37 anni.

“Ci sono state tante volte in cui volevo solo rallentare e rilassarmi un po’. Sapete quanto è dura giocare a tennis? Non immaginate quanto lavoro ci sia dietro. È come un lavoro d’ufficio dalle 9 alle 17, solo che corri tutto il tempo. Sollevi pesi, ti senti morire, e poi il giorno dopo ricominci da capo. Lui mi ha spronata ad andare avanti, ed è meraviglioso essere qui", ha aggiunto l'icona del tennis, come riportano i media Usa.

Venus Williams e Andrea Preti sono stati visti per la prima volta insieme a luglio del 2024 in Costiera Amalfitana. La loro prima uscita pubblica insieme risale invece allo scorso febbraio alla Milano Fashion Week. Già da tempo si vociferava di un fidanzamento ufficiale poiché molti avevano notato un anello "sospetto" sull'anulare sinistro della tennista. Alla luce delle ultime dichiarazioni, Venus Williams sembrerebbe davvero pronta per il grande passo.