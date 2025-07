Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi festeggiano 35 anni di matrimonio

Roby Facchinetti condivide su Instagram due scatti ricordo con la moglie Giovanna Lorenzi in occasione del loro 35esimo anniversario di matrimonio. "Sono passati 35 anni dal giorno in cui ci siamo detti “sì”… e ogni anno che passa sento sempre più forte il bisogno di dirti grazie - scrive il cantante dei Pooh alla moglie nella dolce didascalia che accompagna le foto - Grazie per tutte le cose che hai saputo donarmi, giorno dopo giorno, con amore, con pazienza, con quella dolcezza che solo tu hai. Grazie per come mi hai sempre capito, anche nei silenzi. Per come mi hai amato, compreso, sostenuto, anche quando le parole non bastavano. Sei sempre stata al mio fianco, con discrezione, con eleganza, con quell’amore profondo che non ha mai avuto bisogno di farsi notare per farsi sentire. Ma oggi voglio dirlo al mondo: sei la mia forza, la mia complice, il mio rifugio, la mia verità, la mia pace, e il mio amore più grande. Grazie per tutto quello che hai fatto e continui a fare per me e per la nostra famiglia. Ti amo infinitamente. Sempre tuo Roby".

Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi si sono sposati il 23 luglio 1990 e dal loro amore sono nati Roberto (1987) e Giulia (1991). Il cantante e musicista è papà anche di Alessandra (1972) e Valentina (1977), avute con la prima moglie Mirella Costa, e Francesco (1980), avuto con Rosaria Longoni.

Roby Facchinetti si racconta a Verissimo

Ospite a Verissimo, Roby Facchinetti ha parlato di un momento molto delicato che ha dovuto affrontare in passato. L'artista, 80 anni, ha raccontato di quando subì una rapina a mano armata in casa circa due anni fa e di come un malore della moglie, Giovanna Lorenzi, ha costretto i rapinatori a lasciare la loro abitazione. "Nel momento forse più drammatico, quando avrei dovuto accompagnare due di loro nell'appartamento di mia figlia Giulia che abita sotto di noi, mia moglie è collassata - ha confidato Roby Facchinetti - Loro si sono spaventati e hanno detto: 'Andiamo via perché qui le cose si stanno mettendo male'".