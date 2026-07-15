Maria Grazia Cucinotta festeggia i 97 anni della mamma: "Il regalo più bello della vita è averti ancora qui"

Maria Grazia Cucinotta festeggia i 97 anni della mamma Grazia. L'attrice, 57 anni, pubblica sui social uno scatto insieme alla mamma e al fratello Gaetano. "E sono 97 vita mia, il regalo più bello della vita averti ancora qui, festeggiarti e coccolarti. Gli anni passano e il tempo che resta diventa sempre più prezioso , un dono d’amore ogni giorno. Ti amo mammuzza mia, buon compleanno", scrive Maria Grazia Cucinotta nella didascalia del post.

Ospite a Verissimo, Maria Grazia Cucinotta aveva parlato dell'amore per sua mamma Grazia: "Mia mamma è bella tosta, ma arrivare a casa e sentirsi ancora figlia è bello, è una fortuna. Mi emoziona e ancora oggi non ci credo. Ritrovarmi a 57 anni con la mamma ancora accanto mi fa sentire fortunata e mi rende felice".