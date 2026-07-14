Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: "È arrivato il momento di provare a diventare grandi"

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene. Ad annunciarlo è lo stesso inviato, 36 anni, sui social. "Finisco da dove ho cominciato, con la prima foto che pubblicai da Iena, per annunciare nel 2014 il mio primo servizio in onda", inizia così il lungo post in cui Nicolò De Devitiis ripercorre il suo percorso nel programma.
"Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le Iene. Questa per me è stata 'LA' scuola dove ho imparato a fare questo mestiere circondato da professionisti geniali", spiega. Per quanto riguarda il futuro, aggiunge: "In questi anni ho avuto il tempo di fare le Elementari, Medie e Liceo. Ora, è arrivato il momento di provare a diventare grandi, di andare all’Università. Non so ancora con certezza quale sceglierò, ma sento che è arrivato il momento di fare quel passo".
Nel lungo post, Nicolò De Devitiis ringrazia tutti i suoi compagni di viaggio e afferma: "Saluto il posto più vero e onesto della Tv, dove ho avuto l’onore di crescere, imparare un mestiere e che mi ha dato la possibilità di conoscere ed intervistare persone speciali".
"Ora vado, è arrivato il momento di provare a diventare grandi. Quando tra un po’ di tempo tornerò con la prossima avventura spero di ritrovarvi qui al mio fianco come da 12 anni a questa parte. Mi avete sempre dato tantissimo", conclude l'ormai ex inviato.
Ospite a Verissimo, Nicolò De Devitiis aveva raccontato l'inizio del suo percorso a Le Iene grazie a un incontro fortunato quando, 23enne, lavorava come commesso in un negozio. "Era il 14 maggio quando scrissi una mail a Davide Parenti. Lui mi rispose: 'Incontriamoci'. Presi il treno per la prima volta per Milano. Davide Parenti mi disse: 'Prendi la telecamera, torna a Roma e fammi vedere cosa sai fare'. Il 4 dicembre andò in onda il mio primo servizio. Chiamai i miei genitori per dire: 'Stasera guardate Le Iene'. Mamma mi richiamò piangendo", aveva spiegato l'inviato.