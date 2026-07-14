Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: "È arrivato il momento di provare a diventare grandi"

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene. Ad annunciarlo è lo stesso inviato, 36 anni, sui social. "Finisco da dove ho cominciato, con la prima foto che pubblicai da Iena, per annunciare nel 2014 il mio primo servizio in onda", inizia così il lungo post in cui Nicolò De Devitiis ripercorre il suo percorso nel programma.

"Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le Iene. Questa per me è stata 'LA' scuola dove ho imparato a fare questo mestiere circondato da professionisti geniali", spiega. Per quanto riguarda il futuro, aggiunge: "In questi anni ho avuto il tempo di fare le Elementari, Medie e Liceo. Ora, è arrivato il momento di provare a diventare grandi, di andare all’Università. Non so ancora con certezza quale sceglierò, ma sento che è arrivato il momento di fare quel passo".



Nel lungo post, Nicolò De Devitiis ringrazia tutti i suoi compagni di viaggio e afferma: "Saluto il posto più vero e onesto della Tv, dove ho avuto l’onore di crescere, imparare un mestiere e che mi ha dato la possibilità di conoscere ed intervistare persone speciali".