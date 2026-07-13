Teddy Reno ha compiuto 100 anni, il bacio di Rita Pavone

Teddy Reno ha compiuto 100 anni e ha festeggiato con la moglie Rita Pavone. È stata la stessa cantante, 80 anni, a pubblicare sui social un video del 100esimo compleanno del marito, che ha baciato affettuosamente sulla guancia. “Ci avete inondato di affetto. Questo bacio è anche per tutti voi. Teddy 100”, ha scritto Rita Pavone nella didascalia del post.
Rita Pavone e Teddy Reno sono sposati dal 1968. In quegli anni, il matrimonio tra i due cantanti fu molto discusso - per la loro differenza di età di 19 anni e perché Teddy Reno aveva già un figlio -, tanto che il padre di Rita Pavone non accompagnò la figlia all'altare.
Ospite a Verissimo, Rita Pavone aveva parlato dell'importante compleanno del marito e della loro lunga storia d'amore: "Non è semplice come una volta, ma, se vivi con una persona che ami profondamente, non senti una grande differenza. Ti viene spontaneo".
Nel 2024, sempre a Verissimo, Teddy Reno aveva dedicato toccanti parole alla moglie in una lettera: "La tua musica ha fatto da colonna sonora della nostra vita. Quando ci siamo innamorati, ci siamo giurati che sarebbe stato per sempre e così è stato".