Rita Pavone, la toccante lettera del marito Teddy Reno: "Ci eravamo giurati per sempre ed è stato così"

Ospite a Verissimo, Rita Pavone ha ricevuto una bellissima lettera da parte del marito Teddy Reno, con cui è sposata da 56 anni.

"La tua musica ha fatto da colonna sonora della nostra vita", ha detto Ferruccio Ricordi - questo il nome all'anagrafe di Teddy Reno - nella lettera in cui ha ripercorso il primo incontro con Rita Pavone e ha parlato anche delle difficoltà incontrate per il loro amore: "Ci siamo sempre bastati, noi due soltanto, soli contro tutto e tutti".

"Quando ci siamo innamorati, ci siamo giurati che sarebbe stato per sempre e così è stato", aggiunge Teddy Reno, che oggi ha 98 anni. E conclude: " Sono orgoglioso di te, della donna, della compagna e della madre che sei. Hai cantato l'amore come solo tu sai fare, fortissimo. Voglio dirti grazie per essere come sei".

Nel 1968 il matrimonio tra i due cantanti fu molto discusso - per la loro differenza di età di 19 anni e perché Teddy Reno aveva già un figlio -, tanto che il padre di Rita Pavone non accompagnò la figlia all'altare.

A Verissimo Rita Pavone ricorda: "Avevo contro tutta la mia famiglia. Ma sono testarda, quando credo in qualcosa lo porto avanti. È stato un amore nato per caso, ma su cui ho puntato tutta la mia vita e non mi sono sbagliata. Oggi, dopo 56 anni, sto con un uomo che amo ancora molto".