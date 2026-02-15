Rita Pavone: "Mio marito Teddy Reno sta per compiere 100 anni"

Rita Pavone parla a Verissimo della lunga storia d'amore con Teddy Reno, che a luglio compirà 100 anni. "Non è semplice come una volta, ma, se vivi con una persona che ami profondamente, non senti una grande differenza. Ti viene spontaneo", afferma la cantante, sposata con il cantante e attore da 58 anni.



"È una bella storia d'amore. Ci abbiamo creduto e sono felice di aver dimostrato che avevamo ragione. Ancora oggi rido con lui", dice Rita Pavone che smentisce la voce che all'inizio della loro storia sia stata molto gelosa di Teddy Reno: "Mi sono innamorata di una persona molto corteggiata, ma non ho avuto mai paura di nessuno. Io avevo vicino un gran bell'uomo, ma lui vicino aveva una donna intelligente".